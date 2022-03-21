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Байден заявив про можливість кібератаки Росії проти США

Джо Байден (Getty Images)
Автор: Тетяна Самарук

Президент США Джо Байден закликав партнерів із приватного сектору "негайно посилити свій кіберзахист". Він заявив, що Росія може здійснювати ​​кібератаку проти Сполучених Штатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Президент у своїй заяві сказав, що "федеральний уряд не може захиститися від цієї загрози самостійно".

За його словами, більшість критичної інфраструктури Америки належить та керується приватним сектором і важливо заблокувати цифрові двері.

"Агентство кібербезпеки та безпеки інфраструктури Міністерства внутрішньої безпеки активно співпрацює з організаціями з критичною інфраструктурою, щоб швидко обмінюватися інформацією, щоб захистити їхні системи та мережі", - сказав Байден.

Зазначається, що від кібератак застосують багатофакторні аутентифікації, проведуть консультації з професіоналами з кібербезпеки. Все для того, щоб переконатися, що системи виправлені та захищені від усіх відомих уразливостей.

Раніше ми повідомляли, що Байден пригрозив голові КНР наслідками у разі допомоги Росії у війні проти України.

Також ми писали, що у Байдена заявили, що США попросять Китай переконати Росію припинити війну в Україні.

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Джозеф Байден