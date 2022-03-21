Байден заявив про можливість кібератаки Росії проти США

Президент США Джо Байден закликав партнерів із приватного сектору "негайно посилити свій кіберзахист". Він заявив, що Росія може здійснювати кібератаку проти Сполучених Штатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Президент у своїй заяві сказав, що "федеральний уряд не може захиститися від цієї загрози самостійно".
За його словами, більшість критичної інфраструктури Америки належить та керується приватним сектором і важливо заблокувати цифрові двері.
"Агентство кібербезпеки та безпеки інфраструктури Міністерства внутрішньої безпеки активно співпрацює з організаціями з критичною інфраструктурою, щоб швидко обмінюватися інформацією, щоб захистити їхні системи та мережі", - сказав Байден.
Зазначається, що від кібератак застосують багатофакторні аутентифікації, проведуть консультації з професіоналами з кібербезпеки. Все для того, щоб переконатися, що системи виправлені та захищені від усіх відомих уразливостей.
Раніше ми повідомляли, що Байден пригрозив голові КНР наслідками у разі допомоги Росії у війні проти України.
Також ми писали, що у Байдена заявили, що США попросять Китай переконати Росію припинити війну в Україні.
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