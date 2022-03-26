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Байден заявил, что Путин не может оставаться у власти. Белый дом объяснил эти слова

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент США Джо Байден, выступая сегодня в Варшаве и вспоминая о главе Кремля Владимире Путине, заявил, что "этот человек не может оставаться у власти". Белый дом пояснил, что именно имел в виду американский лидер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондентов Bloomberg и CNN.

На заявление Байдена уже успел отреагировать спикер Кремля Дмитрий Песков. Тот заявил, что не президенту США решать, кто будет руководить Россией.

"Это не будет решать Байден. Это должен быть лишь выбор народа Российской Федерации", - сказал Песков.

В то же время представитель Белого дома пояснил, что Байден на самом деле не имел в виду свержение власти Путина, а его слова были трактованы неверно.

"Президент сказал, что Путину нельзя позволить осуществлять власть над своими соседями или регионом. Он не говорил о власти Путина в России или смене режима", - пояснили в администрации президента США.

Напомним, выступая в Польше, Байден предостерег Россию от нападения на страну НАТО.

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Джозеф БайденВладимир ПутинРоссийская Федерация