Байден заявив, що Путін не може залишатися при владі. Білий дім пояснив ці слова

На заяву Байдена вже встиг відреагувати речник Кремля Дмитро Пєсков. Той заявив, що не президенту США вирішувати, хто керуватиме Росією.

"Це не вирішуватиме Байден. Це має бути лише вибір народу Російської Федерації", - сказав Пєсков.

Водночас представник Білого дому пояснив, що Байден насправді не мав на увазі повалення влади Путіна, а його слова були трактовані невірно.

"Президент сказав, що Путіну не можна дозволити здійснювати владу над своїми сусідами чи регіоном. Він не говорив про владу Путіна в Росії чи зміну режиму", - пояснили в адміністрації президента США.