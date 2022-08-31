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Байден заявил, что "полон решимости" запретить штурмовое оружие в США

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Вашингтон, Среда 31 августа 2022 02:04
Байден заявил, что "полон решимости" запретить штурмовое оружие в США Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден заявил, что страна, что он "полон решимости" запретить штурмовое оружие стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Байдена.

Штурмовым оружием считается ручное автоматическое огнестрельное стрелковое оружие, предназначенное для поражения живой силы противника в ближнем бою и способное создавать высокую плотность огня.

"Я полон решимости запретить штурмовое оружие в этой стране. Я уже делал это один раз, и мы сделаем это снова", - заявил он.

Ранее Байден подписал закон об ужесточении контроля за торговлей оружием в США. До этого он призвал бросить вызов оружейному лобби после стрельбы в Техасе, в ходе которой погибли 18 детей и трое взрослых.

Ранее сообщалось, что правительство Канады вводит национальный запрет на владение и продажу огнестрельного оружия. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

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