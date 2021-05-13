Байден заявил о полном возобновлении работы Colonial Pipeline после кибератаки

"Транспортировка топлива началась. Трубопровод уже сейчас работает в полную силу", - сказал президент США, добавив, что нормализация займет определенное время и все еще возможны некоторые задержки.

Как пояснил Байден, нужно время, чтобы топливо из Техаса дошло до восточного побережья США. Он надеется, что ситуация начнет нормализоваться уже в эти выходные.

"Процесс (нормализации - ред.) продолжится на следующей неделе", - отметил он.

Отметим, из-за проблем с поставками нефтепродуктов, которые возникли в результате кибератаки на Colonial Pipeline, в США начали заканчиваться запасы топлива на автозаправках. По данным агентства USA Today, в Шарлотте (Северная Каролина) топливо закончилось на 71% заправок, а в Атланте без топлива остались 59% АЗС.