ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Байден пояснил, почему считает Москву непричастной к кибератаке на Colonial Pipeline

Новина українською →
Вашингтон, Четверг 13 мая 2021 20:25
Байден пояснил, почему считает Москву непричастной к кибератаке на Colonial Pipeline Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Президент США Джо Байден заявил, что сделал вывод о непричастности российских властей к кибератаке на топливопровод компании Colonial Pipeline, основываясь на докладе ФБР. В документе спецслужбы говорилось о том, что Москва не имеет этому отношения.

Об этом президент США заявил в ходе брифинга по поводу инцидента с топливопроводом Colonial Pipeline.

"Я уверен, что правильно понял написанное в докладе ФБР. Они говорят, что власти России к этому не имеют отношения", - заявил Байден.

Ранее американский президент уже говорил, что не считает Россию причастной к кибератаке. В то же время он подчеркнул, что его администрация готова в случае необходимости предпринять дополнительные шаги. Меры будут зависеть от того, сколько времени потребуется компании, чтобы возобновить работу трубопровода. При этом Байден допустил, что совершившие атаку хакеры живут на российской территории.

Напомним, в субботу компания Colonial Pipeline заявила, что попала под хакерскую атаку, поэтому вынуждена отключить часть своих систем. Причастной к кибератаке считают группу хакеров под названием "DarkSide".

Как писало РБК-Украина, в результате кибератаки на трубопровод Colonial Pipeline отменили часть ограничений на транспортировку топлива. Сегодня ночью работа трубопровода была полностью возобновлена. Для этого компания выплатила хакерам 5 млн долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Соединенные Штаты Америки кибератака хакеры
NEWS
Суд над Медведчуком: все подробности заседания
Суд над Медведчуком: все подробности заседания
DAILY
С глазу на глаз. Почему Зеленский хочет встретиться с Путиным
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина С глазу на глаз. Почему Зеленский хочет встретиться с Путиным