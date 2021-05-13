Байден заявив про повне відновлення роботи Colonial Pipeline після кібератаки

Президент США Джо Байден заявив про повне відновлення роботи паливного трубопроводу компанії Colonial Pipeline , яка постраждала від хакерської атаки. Однак, за словами Байдена, Америка ще відчуватиме наслідки цієї кібератаки.

Про це йшлося на брифінгу в Білому домі .

"Транспортування палива почалося. Трубопровід вже зараз працює на повну силу", - сказав президент США, додавши, що нормалізація займе певний час і все ще можливі деякі затримки.

Як пояснив Байден, потрібен час, щоб паливо з Техасу дійшло до східного узбережжя США. Він сподівається, що ситуація почне нормалізуватися вже цими вихідними.

"Процес (нормалізації - ред.) продовжиться наступного тижня", - зазначив він.

Зазначимо, через проблеми з поставками нафтопродуктів, які виникли внаслідок кібератаки на Colonial Pipeline, у США почали закінчуватися запаси палива на автозаправках. За даними агентства USA Today, у Шарлотті (Північна Кароліна) паливо закінчилося на 71% заправок, а в Атланті без палива лишилися 59% АЗС.