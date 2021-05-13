Байден заявив про повне відновлення роботи Colonial Pipeline після кібератаки
Президент США Джо Байден заявив про повне відновлення роботи паливного трубопроводу компанії Colonial Pipeline, яка постраждала від хакерської атаки. Однак, за словами Байдена, Америка ще відчуватиме наслідки цієї кібератаки.
Про це йшлося на брифінгу в Білому домі.
"Транспортування палива почалося. Трубопровід вже зараз працює на повну силу", - сказав президент США, додавши, що нормалізація займе певний час і все ще можливі деякі затримки.
Як пояснив Байден, потрібен час, щоб паливо з Техасу дійшло до східного узбережжя США. Він сподівається, що ситуація почне нормалізуватися вже цими вихідними.
"Процес (нормалізації - ред.) продовжиться наступного тижня", - зазначив він.
Зазначимо, через проблеми з поставками нафтопродуктів, які виникли внаслідок кібератаки на Colonial Pipeline, у США почали закінчуватися запаси палива на автозаправках. За даними агентства USA Today, у Шарлотті (Північна Кароліна) паливо закінчилося на 71% заправок, а в Атланті без палива лишилися 59% АЗС.
Нагадаємо, у суботу компанія Colonial Pipeline заявила про кібератаку на неї, у зв'язку з чим було вирішено припинити роботу трубопроводу. Хакери вимагали викуп за відновлення роботи.
У причетності до кібератаки вважають хакерську групу з Росії, однак у Білому домі впевнені, що офіційна Москва не причетна до цього інциденту.
Додамо, сьогодні компанія Colonial Pipeline заявила про відновлення роботи після кібератаки. Водночас американське агентство Bloomberg розповіло, що Colonial Pipeline заплатила хакерам 5 млн доларів викупу.