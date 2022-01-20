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Байден заявил об отсутствии результатов по итогам трех раундов переговоров с Россией

Автор: Анна Полисученко

Три раунда переговоров с Россией по гарантиям безопасности пока не дали результатов. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Байдена.

"Пока три встречи, которые у нас прошли - в рамках ОБСЕ и так далее, - не дали какого-либо результата", - заявил Байден.

10 января Россия и США провели первый раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия-НАТО, а 13 января в Вене прошли консультации РФ с ОБСЕ.

Ранее мы писали, что Байден допустил, что Россия вторгнется в Украину.

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Джозеф БайденВторжение России в Украину