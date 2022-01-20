RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Байден заявив про відсутність результатів за підсумками трьох раундів переговорів з Росією

Автор: Анна Полисученко

Три раунди переговорів з Росією щодо гарантій безпеки поки не дали результатів. З такою заявою виступив президент США Джо Байден.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференція Байдена.

"Поки три зустрічі, які у нас пройшли - в рамках ОБСЄ та інші, - не дали будь-якого результату", - заявив Байден.

10 січня Росія і США провели перший раунд діалогу зі стратегічної стабільності в Женеві. 12 січня в Брюсселі відбулося засідання Ради Росія-НАТО, а 13 січня у Відні пройшли консультації РФ з ОБСЄ.

Раніше ми писали, що Байден допустив, що Росія вторгнеться в Україну.

Читайте РБК-Україна в Google News
Джозеф БайденВторгнення Росії до України