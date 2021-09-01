Байден заявил, что с нетерпением ждет встречи с Зеленским
Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Президент США Джо Байден сделал заявление по поводу визита украинского президента Владимира Зеленского. Байден сказал, что с нетерпением ждет этой встречи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Байдена.
"Я с нетерпением жду встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме, чтобы подтвердить приверженность Америки суверенитету Украины, территориальной целостности и евроатлантическим стремлениям", - написал президент США на странице в Twitter.
Напомним, встреча президентов Украины и США в Белом доме должна начаться около 21:00 по киевскому времени.
Добавим, ожидается, что Байден будет уверять Зеленского в том, что США помогут Украине бороться с Россией.