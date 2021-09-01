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Байден заявил, что с нетерпением ждет встречи с Зеленским

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Вашингтон, Среда 01 сентября 2021 19:27
Байден заявил, что с нетерпением ждет встречи с Зеленским Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент США Джо Байден сделал заявление по поводу визита украинского президента Владимира Зеленского. Байден сказал, что с нетерпением ждет этой встречи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Байдена.

"Я с нетерпением жду встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме, чтобы подтвердить приверженность Америки суверенитету Украины, территориальной целостности и евроатлантическим стремлениям", - написал президент США на странице в Twitter.

Напомним, встреча президентов Украины и США в Белом доме должна начаться около 21:00 по киевскому времени.

Добавим, ожидается, что Байден будет уверять Зеленского в том, что США помогут Украине бороться с Россией.

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