Байден заявив, що з нетерпінням чекає зустрічі з Зеленським
Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Президент США Джо Байден зробив заяву щодо візиту українського президента Володимира Зеленського. Байден сказав, що з нетерпінням чекає цієї зустрічі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Байдена.
"Я з нетерпінням чекаю зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським в Білому домі, щоб підтвердити прихильність Америки суверенітету України, територіальній цілісності та євроатлантичним прагненням", - написав президент США на сторінці у Twitter.
Нагадаємо, зустріч президентів України та США у Білому домі має розпочатися близько 21:00 за київським часом.
Додамо, очікується, що Байден буде запевняти Зеленського в тому, що США допоможуть Україні боротися з Росією.