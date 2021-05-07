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В Белом доме оценили последствия возможной встречи Байдена и Путина

Новина українською → Вашингтон, Пятница 07 мая 2021 20:34
В Белом доме оценили последствия возможной встречи Байдена и Путина Фото: пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Встреча президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина стала бы хорошим шагом в деэскалации и улучшении отношений между Вашингтоном и Москвой. При этом в Белом доме отметили, что официального подтверждения о проведении американо-российского саммита на высшем уровне пока нет.

Об этом в ходе регулярного брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Она (встреча Байдена и Путина - ред.) стала бы хорошим шагом вперед в отношениях, чтобы провести деэскалацию и гарантировать, что у нас на перспективу будут более стабильные отношения", - сказала Псаки.

Она уточнила, что пока официального подтверждения договоренности сторон об организации американо-российского саммита на высшем уровне отсутствует.

Напомним, накануне президент США Джо Байден выразил уверенность, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным состоится в июне 2021 года. Однако пока точная дата и место этой встречи не определены.

Отметим, во время последнего разговора с Путиным президент США предложил ему встретиться в третьей стране, чтобы обсудить насущные вопросы в отношениях между Вашингтоном и Москвой. Место и точное время встречи президентов США и РФ пока не определены, но в Вашингтоне ожидают, что это произойдет в июне.

Как ранее рассказали в Белом доме, среди тем предстоящей встречи будет Украина.

В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал, что Вашингтон не будет заключать никаких договоренностей по Украине без Украины.

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