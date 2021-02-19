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Байден заявил о готовности США возобновить переговоры по Ирану

Автор: РБК-Украина

Соединенные Штаты готовы возобновить участие в переговорах по ядерной программе Ирана в формате "пять+один" (пять постоянных членов Совета безопасности ООН и Германия). США намерены работать в тесной координации с европейскими партнерами.

Об этом заявил президент США Джо Байден в ходе выступления в онлайн-формате на Мюнхенской конференции по безопасности, транслировавшейся в Twitter.

"Мы заявили, что мы готовы возобновить участие в переговорах с "5+1" по иранской ядерной программе. Мы также должны решать вопросы, связанные с дестабилизирующей деятельностью Ирана на Ближнем Востоке", - заявил он.

Напомним, ранее Байден заявил, что США не намерены снимать санкции против Ирана, которые ввел 45-й президент Дональд Трамп. Он считает, что это должно подтолкнуть Иран к переговорам о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана.

Ранее Иран заявил, что отказывается от основного обязательства ядерной сделки относительно объемов обогащенного урана.

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Новости Украины Джозеф БайденСоединенные Штаты Америкиядерное соглашениеИран
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