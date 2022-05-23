Байден заявил о готовности США применить силу для защиты Тайваня от вторжения Китая

На вопрос репортера в Токио, будут ли Соединенные Штаты защищать Тайвань в случае нападения Китая, президент ответил: "Да".

"Это обязательство, которое мы на себя взяли", - сказал он. По его словам, США согласны с политикой одного Китая, однако выступают против применения силы Пекином. Он добавил, что ожидает, что такого события не произойдет.

Комментарии Байдена представляются отходом от существующей политики так называемой "стратегической неопределенности" США в отношении их позиции в отношении самоуправляемого острова, который Китай считает своей территорией и называет самым чувствительным и важным вопросом в своих отношениях с Соединенными Штатами.

Хотя по закону Вашингтон обязан предоставить Тайваню средства для самозащиты, он уже давно придерживается политики "стратегической неопределенности" в отношении того, будет ли он вмешиваться военным путем, чтобы защитить Тайвань в случае нападения Китая.

Байден сделал аналогичный комментарий о защите Тайваня в октябре. В то время представитель Белого дома заявил, что Байден не объявлял о каких-либо изменениях в политике США.

Напомним, Джо Байден совершает свой первый визит на посту президента США в Японию.