Байден о ядерных испытаниях КНДР: США продумали ответ на любые шаги

Президент США Джо Байден заявил, что не беспокоится из-за действий, которые может предпринять КНДР во время его азиатского турне. В том числе возможного ядерного испытания, поскольку американская сторона продумала ответ на любые шаги Пхеньяна.

"Мы готовы ко всему, что делает Северная Корея. Мы продумали наш ответ на все, что бы они ни сделали. Так что я не обеспокоен, если вы это имеете в виду", - сказал он.

До этого помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял о том, что Соединенные Штаты не исключают провокации, ядерного или ракетного испытания со стороны КНДР в ходе поездки Байдена в Азию.

Ранее высокопоставленный представитель администрации Байдена заявил, что Вашингтон готов к переговорам с Северной Кореей и готов работать с другими странами региона, чтобы помочь в решении ряда проблем в КНДР, включая пандемию COVID-19 в стране.

Напомним, Пекин 20 мая начал масштабные военные учения в Южно-Китайском море. В это время президент США Джо Байден посетит Азию с рабочим визитом. По данным Управления морской безопасности в провинции Хайнань, военные учения Китая продлятся до понедельника, 23 мая. Во время учений гражданским и другим невоенным судам запрещено входить в зону маневров.

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