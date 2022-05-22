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Байден о ядерных испытаниях КНДР: США продумали ответ на любые шаги

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Сеул, Воскресенье 22 мая 2022 06:55
Байден о ядерных испытаниях КНДР: США продумали ответ на любые шаги Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден заявил, что не беспокоится из-за действий, которые может предпринять КНДР во время его азиатского турне. В том числе возможного ядерного испытания, поскольку американская сторона продумала ответ на любые шаги Пхеньяна.

Как передает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.

"Мы готовы ко всему, что делает Северная Корея. Мы продумали наш ответ на все, что бы они ни сделали. Так что я не обеспокоен, если вы это имеете в виду", - сказал он.

До этого помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял о том, что Соединенные Штаты не исключают провокации, ядерного или ракетного испытания со стороны КНДР в ходе поездки Байдена в Азию.

Ранее высокопоставленный представитель администрации Байдена заявил, что Вашингтон готов к переговорам с Северной Кореей и готов работать с другими странами региона, чтобы помочь в решении ряда проблем в КНДР, включая пандемию COVID-19 в стране.

Напомним, Пекин 20 мая начал масштабные военные учения в Южно-Китайском море. В это время президент США Джо Байден посетит Азию с рабочим визитом. По данным Управления морской безопасности в провинции Хайнань, военные учения Китая продлятся до понедельника, 23 мая. Во время учений гражданским и другим невоенным судам запрещено входить в зону маневров.

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