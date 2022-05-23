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Байден заявив про готовність США застосувати силу для захисту Тайваню від вторгнення Китаю

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Сполучені Штати готові застосувати силу для захисту Тайваню. Президент Джо Байден заявив, США підтримують інші країни, щоб гарантувати, що Китай не зможе вторгнутися на Тайвань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

На запитання репортера в Токіо, чи будуть Сполучені Штати захищати Тайвань у разі нападу Китаю, президент відповів:"Так".

"Це зобов'язання, яке ми взяли на себе", - сказав він. За його словами, США згодні з політикою одного Китаю, проте виступають проти застосування сили Пекіном. Він додав, що очікує, що такої події не відбудеться.

Коментарі Байдена представляються відходом від існуючої політики так званої "стратегічної невизначеності" США щодо їх позиції щодо самоврядного острова, який Китай вважає своєю територією і називає найбільш чутливим і важливим питанням у своїх відносинах зі Сполученими Штатами.

Хоча за законом Вашингтон зобов'язаний надати Тайваню засоби для самозахисту, він вже давно дотримується політики "стратегічної невизначеності" щодо того, чи буде він втручатися військовим шляхом, щоб захистити Тайвань у разі нападу Китаю.

Байден зробив аналогічний коментар про захист Тайваню в жовтні. У той час представник Білого дому заявив, що Байден не оголошував про будь-які зміни в політиці США.

Нагадавши, Джо Байден здійснює свій перший візит на посаді президента США до Японії.

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