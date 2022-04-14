Байден заявил, что готов приехать в Украину

Журналист спросил американского лидера, кого бы он отправил с визитом в Украину, на что тот ответил: "Вы готовы поехать?". Журналист ответил Байдену вопросом: "Вы?".

"Да", - ответил на этот вопрос президент США.

В то же время американские СМИ пишут, что маловероятно, что этот ответ Байдена может подтверждать его готовность приехать в Украину.

Как известно, в Украину с официальным визитом, несмотря на войну, приезжало уже немало лидеров стран. В частности, премьер-министр Британии, канцлер Австрии, а также лидеры Польши, Литвы, Латвии и Эстонии.