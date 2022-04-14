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Байден заявив, що готовий приїхати в Україну

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Президент США Джо Байден у розмові з журналістами заявив про готовність відвідати Україну. Однак перед цим він сказав, що США ще не визначилися щодо візиту свого чиновника в Київ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

Журналіст запитав американського лідера, кого б він відправив з візитом в Україну, на що той відповів: "Ви готові поїхати?". Журналіст відповів Байдену питанням: "Ви?".

"Так", - відповів на це питання президент США.

Водночас американські ЗМІ пишуть, що малоймовірно, що ця відповідь Байдена може підтверджувати його готовність приїхати в Україну.

Як відомо, в Україну з офіційним візитом, попри війну, приїжджало вже чимало лідерів країн. Зокрема, прем'єр-міністр Британії, канцлер Австрії, а також лідери Польщі, Литви, Латвії та Естонії.

Нагадаємо, до цього Байден виключав свій візит в Україну з огляду на складну безпекову ситуацію.

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