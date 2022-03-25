Байден завтра выступит со "значительной речью" по Украине, - Белый дом

Президент США Джо Байдена завтра, 26 марта, выступит со "значительной речью" по Украине. Он планирует выразить поддержку в отражении российской агрессии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника по национальной безопасности Джейка Салливана.
По его словам, Байден завтра в Варшаве встретится с польским президентом Анджеем Дудой, украинскими беженцами и американскими гуманитарными организациями.
"И завтра он выступит с важным обращением, в котором будет говорить о высоких ставках, о безотлагательности решения задач, о том, что конфликт в Украине означает для мира и почему так важно, чтобы свободный мир сохранял единство и решимость перед лицом российской агрессии. Он также расскажет об историческом контексте этого конфликта и о том, как, по его мнению, он будет развиваться. Так что это будет значительная речь, с которой он выступит завтра перед тем, как покинуть Польшу", - добавил Салливан.
Напомним, ранее Байден пригрозил России решительным ответом, если она применит химическое оружие в Украине.
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