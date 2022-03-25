Байден завтра виступить зі "значною промовою" щодо України, - Білий дім

Президент США Джо Байдена завтра, 26 березня, виступить зі "значною промовою" щодо України. Він планує висловити підтримку у відбитті російської агресії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника з національної безпеки Джейка Саллівана.
За його словами, Байден завтра у Варшаві зустрінеться з польським президентом Анджеєм Дудою, українськими біженцями та американськими гуманітарними організаціями.
"І завтра він виступить з важливим зверненням, в якому буде говорити про високі ставки, про невідкладність вирішення завдань, про те, що конфлікт в Україні означає для світу і чому так важливо, щоб вільний світ зберігав єдність і рішучість перед обличчям російської агресії. Він також розповість про історичний контекст цього конфлікту і про те, як, на його думку, він буде розвиватися. Так що це буде значна промова, з якою він виступить завтра перед тим, як залишити Польщу", - додав Салліван.
Нагадаємо, раніше Байден пригрозив Росії рішучою відповіддю, якщо вона застосує хімічну зброю в Україні.
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