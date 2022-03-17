Байден завтра позвонит главе Китая. Обсудят войну РФ против Украины

Президент США Джо Байден завтра, 18 марта, позвонит лидеру Китая Си Цзиньпину. Среди прочего лидеры планируют обсудить войну России против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
"Президент Джо Байден будет разговаривать с главой КНР Си Цзиньпином в эту пятницу. Это часть наших постоянных усилий по поддержке открытых линий связи между Соединенными Штатами и КНР", - объявили в Белом доме.
Как рассказали в Вашингтоне, в повестке дня переговоров Байдена и Си Цзиньпина будет:
Напомним, недавно издание Financial Times рассказало, что Россия якобы запросила у Китая военную помощь.
После этого в Пентагоне пригрозили Китаю последствиями в случае помощи России.
Больше об этом читайте в материале РБК-Украина "Поможет ли Китай России в войне против Украины и обходе западных санкций".