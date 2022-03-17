Байден завтра позвонит главе Китая. Обсудят войну РФ против Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома .

"Президент Джо Байден будет разговаривать с главой КНР Си Цзиньпином в эту пятницу. Это часть наших постоянных усилий по поддержке открытых линий связи между Соединенными Штатами и КНР", - объявили в Белом доме.

Как рассказали в Вашингтоне, в повестке дня переговоров Байдена и Си Цзиньпина будет: