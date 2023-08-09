Байден завтра попросить Конгрес про додаткове фінансування на допомогу Україні

Що передувало

Нагадаємо, раніше видання Reuters повідомляло, що в Білому домі почали розподіляти кошти для допомоги Україні в розмірі 6,2 мільярда доларів, які були виявлені через бухгалтерську помилку Пентагону.

Також журналісти з посиланням на неназваних американських чиновників писали, що влада США вже почала працювати над новим запитом для Конгресу про додаткове фінансування військової допомоги Україні.

Варто зауважити, що, за інформацією Держдепу, США вже цього тижня оголосять про новий пакет військової допомоги для України.

Пізніше у Пентагоні розповіли, скільки коштів ще передбачено на допомогу Україні

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