Байден завтра объявит новые санкции против России, - Белый дом

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, 24 февраля Байден проведет онлайн-встречу с лидерами "Большой семерки" и президентом Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы продолжить координацию помощи украинскому государству.

"Завтра лидеры обсудят, как мы можем продолжить поддержку Украины и продолжить усиление давления на Путина (российского диктатора Владимира Путина - ред.)… США применят широкомасштабные санкции против ключевых секторов, приносящих доход Путину. Они будут распространяться на российские банки, российскую оборонную и технологическую промышленность, а также на субъектов в третьих странах, которые пытаются обойти наши санкции", - добавила она.