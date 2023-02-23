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Байден завтра объявит новые санкции против России, - Белый дом

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Вашингтон, Четверг 23 февраля 2023 21:22
Байден завтра объявит новые санкции против России, - Белый дом Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Джо Байден завтра, 24 февраля, анонсирует введение новый санкций против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, 24 февраля Байден проведет онлайн-встречу с лидерами "Большой семерки" и президентом Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы продолжить координацию помощи украинскому государству.

"Завтра лидеры обсудят, как мы можем продолжить поддержку Украины и продолжить усиление давления на Путина (российского диктатора Владимира Путина - ред.)… США применят широкомасштабные санкции против ключевых секторов, приносящих доход Путину. Они будут распространяться на российские банки, российскую оборонную и технологическую промышленность, а также на субъектов в третьих странах, которые пытаются обойти наши санкции", - добавила она.

Напомним, ранее заместитель министра финансов США Уолли Адейемо рассказал, что новые санкции США и союзников против России будут нацелены на товары двойного назначения.

Также мы писали, что, по информации СМИ, новые санкции, которые планируют ввести на этой неделе США, затронут около 200 российских юридических и физических лиц.

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