Байден завтра объявит новые санкции против России, - Белый дом
Президент США Джо Байден завтра, 24 февраля, анонсирует введение новый санкций против России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
По ее словам, 24 февраля Байден проведет онлайн-встречу с лидерами "Большой семерки" и президентом Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы продолжить координацию помощи украинскому государству.
"Завтра лидеры обсудят, как мы можем продолжить поддержку Украины и продолжить усиление давления на Путина (российского диктатора Владимира Путина - ред.)… США применят широкомасштабные санкции против ключевых секторов, приносящих доход Путину. Они будут распространяться на российские банки, российскую оборонную и технологическую промышленность, а также на субъектов в третьих странах, которые пытаются обойти наши санкции", - добавила она.
Напомним, ранее заместитель министра финансов США Уолли Адейемо рассказал, что новые санкции США и союзников против России будут нацелены на товары двойного назначения.
Также мы писали, что, по информации СМИ, новые санкции, которые планируют ввести на этой неделе США, затронут около 200 российских юридических и физических лиц.
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