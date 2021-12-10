Байден заверил Зеленского в поддержке нормандского формата, - Белый дом

Президент США Джо Байден заявил в четверг в телефонной беседе украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что американская администрация поддерживает нормандский формат. Он также поддержал суверенитет и территориальную целостность Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом.