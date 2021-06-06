Байден запевнив, що підтримує Європу, незважаючи на зустріч з Путіним
Президент США Джозеф Байден заявив, що підтримує Європу та її цінності. Він запевняє європейців, що це не зміниться і після зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.
Відповідна заява американського президента з'явилася в газеті Washington Post, передає Le Figaro.
У своїй заяві Байден зазначає, що 9 червня відправиться до Європи. Там він відвідає саміти G7 і НАТО, а 16 червня в Женеві зустрінеться з Володимиром Путіним.
Байден запевняє, що його поїздка покликана об'єднати світові демократії і він готовий виступити проти Путіна зі своїми європейськими союзниками.
"Ми єдині у відповіді на виклики Росії європейської безпеки, починаючи з її агресії в Україні, і не буде жодних сумнівів у рішучості Сполучених Штатів захищати наші демократичні цінності, які ми не можемо відокремити від наших інтересів", - йдеться в заяві Байдена.
Він також підкреслив, що Путін знає про його позицію і Байден готовий ще раз заявити про це на зустрічі в Женеві.
"Президент Путін знає, що я без вагань відреагую на майбутні шкідливі дії. Під час нашої зустрічі я ще раз підкреслю прихильність Сполучених Штатів, Європи і демократій, прихильних одним і тим же принципам, захисту гідності і прав людини", - заявляє Байден.
Нагадаємо, що зустріч Байдена і Путіна запланована на 16 червня і пройде в Женеві під час поїздки американського лідера в Європу. Мета цієї зустрічі - відновити передбачуваність у відносинах двох країн.
Раніше повідомлялося, що США не планує йти на конфлікти з Росією, але буде протистояти викликам і загрозам. Такої позиції дотримується Байден.
Також ми писали, що Путін не очікує "нічого підривного" від зустрічі з Байденом, але сподівається, що зустріч буде позитивною.