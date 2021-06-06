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Байден запевнив, що підтримує Європу, незважаючи на зустріч з Путіним

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США, Неділя 06 червня 2021 12:47
Байден запевнив, що підтримує Європу, незважаючи на зустріч з Путіним Фото: Джо Байден, президент США (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Президент США Джозеф Байден заявив, що підтримує Європу та її цінності. Він запевняє європейців, що це не зміниться і після зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.

Відповідна заява американського президента з'явилася в газеті Washington Post, передає Le Figaro.

У своїй заяві Байден зазначає, що 9 червня відправиться до Європи. Там він відвідає саміти G7 і НАТО, а 16 червня в Женеві зустрінеться з Володимиром Путіним.

Байден запевняє, що його поїздка покликана об'єднати світові демократії і він готовий виступити проти Путіна зі своїми європейськими союзниками.

"Ми єдині у відповіді на виклики Росії європейської безпеки, починаючи з її агресії в Україні, і не буде жодних сумнівів у рішучості Сполучених Штатів захищати наші демократичні цінності, які ми не можемо відокремити від наших інтересів", - йдеться в заяві Байдена.

Він також підкреслив, що Путін знає про його позицію і Байден готовий ще раз заявити про це на зустрічі в Женеві.

"Президент Путін знає, що я без вагань відреагую на майбутні шкідливі дії. Під час нашої зустрічі я ще раз підкреслю прихильність Сполучених Штатів, Європи і демократій, прихильних одним і тим же принципам, захисту гідності і прав людини", - заявляє Байден.

Нагадаємо, що зустріч Байдена і Путіна запланована на 16 червня і пройде в Женеві під час поїздки американського лідера в Європу. Мета цієї зустрічі - відновити передбачуваність у відносинах двох країн.

Раніше повідомлялося, що США не планує йти на конфлікти з Росією, але буде протистояти викликам і загрозам. Такої позиції дотримується Байден.

Також ми писали, що Путін не очікує "нічого підривного" від зустрічі з Байденом, але сподівається, що зустріч буде позитивною.

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