Байден застеріг американців про ризик повторення заворушень, подібних до 6 січня 2021 року

Президент США Джо Байден закликав американців згадати події у Капітолії 6 січня 2021 року. Він наголосив на необхідності запобіганню повторенню таких загроз у майбутньому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю The Washington Post.

Як повідомив Байден, 6 січня буде проведено засідання, на якому співробітники та члени Конгресу зберуться, щоб підтвердити результати вільних і чесних президентських виборів та забезпечити мирну передачу влади.



"Поліція Капітолія стоятиме на варті цитаделі нашої демократії", - заявив Байден.

За його словами, ця церемонія понад два століття робила Америку "маяком" для вільного світу, затверджувала волю виборців.

"Протягом більшої частини нашої історії ця процедура розглядалася як формальність, рутинний акт. Але після того, що ми всі побачили 6 січня 2021 року, ми знаємо, що більше ніколи не зможемо сприймати це як належне", – написав Байден.

Глава Білого дому переконаний, що американці мають пишатися тим, що демократія США витримала цю атаку. Але цього ніколи не потрібно забувати.

Байден заявив, що президентські вибори пройшли мирно, і він офіційно запросив Дональда Трампа до Білого дому вранці 20 січня, аби мирно передати владу з повагою до традицій.

"Але цей день ми не можемо забути. Це те, чим ми завдячуємо засновникам нашої нації, тим, хто за неї боровся і за неї помер", – наголосив він.

Штурм Капітолія

Нагадаємо, у січні 2021 року прихильники Трампа спробували штурмувати будівлю Капітолію, де розташовано Сенат. Вони вимагали скасувати результати президентських виборів 2020 року, на яких переміг Джо Байден.

Під час заворушень загинуло п'ятеро людей, зокрема працівник поліції.