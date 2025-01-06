Байден предостерег американцев о риске повторения беспорядков, подобных 6 января 2021 года

Президент США Джо Байден призвал американцев вспомнить события в Капитолии 6 января 2021 года. Он отметил необходимость предотвращения повторения таких угроз в будущем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью The Washington Post.

Как сообщил Байден, 6 января будет проведено заседание, на котором сотрудники и члены Конгресса соберутся, чтобы подтвердить результаты свободных и честных президентских выборов и обеспечить мирную передачу власти.



"Полиция Капитолия будет стоять на страже цитадели нашей демократии", - заявил Байден.

По его словам, эта церемония более двух веков делала Америку "маяком" для свободного мира, утверждала волю избирателей.

"На протяжении большей части нашей истории эта процедура рассматривалась как формальность, рутинный акт. Но после того, что мы все увидели 6 января 2021 года, мы знаем, что больше никогда не сможем воспринимать это как должное", - написал Байден.

Глава Белого дома убежден, что американцы должны гордиться тем, что демократия США выдержала эту атаку. Но этого никогда не нужно забывать.

Байден заявил, что президентские выборы прошли мирно, и он официально пригласил Дональда Трампа в Белый дом утром 20 января, чтобы мирно передать власть с уважением к традициям.

"Но этот день мы не можем забыть. Это то, чем мы обязаны основателям нашей нации, тем, кто за нее боролся и за нее умер", - подчеркнул он.

Штурм Капитолия

Напомним, в январе 2021 года сторонники Трампа попытались штурмовать здание Капитолия, где расположен Сенат. Они требовали отменить результаты президентских выборов 2020 года, на которых победил Джо Байден.

Во время беспорядков погибли пять человек, в том числе сотрудник полиции.