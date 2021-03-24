Байден о запуске ракет в КНДР: ничего не изменилось

Байден отметил, что мало, что изменилось относительно правительства в Пхеньяне.

"Мы узнали, что ничего особенно не изменилось", - сказал Байден журналистам, отвечая на вопрос об испытаниях ракет.

Издание The Washington Post писало, что КНДР в минувшее воскресенье провела тестовый пуск двух крылатых ракет.

КНДР в воскресенье не комментировала свои ракетные пуски, что привело к удивлению официальных должностных лиц США и Южной Кореи, поскольку Пхеньян привлекает внимание к подобным событиям, говорилось в материале издания.