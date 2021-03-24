Байден про запуск ракет у КНДР: нічого не змінилось

Байден зазначив, що мало, що змінилося щодо уряду в Пхеньяні.

"Ми дізналися, що нічого особливо не змінилося", - сказав Байден журналістам, відповідаючи на питання про випробування ракет.

Видання The Washington Post писало, що КНДР минулої неділі провела тестовий пуск двох крилатих ракет.

КНДР в неділю не коментувала свої ракетні пуски, що призвело до здивування офіційних посадових осіб США і Південної Кореї, оскільки зазвичай Пхеньян привертає увагу до подібних подій, йшлося у матеріалі видання.