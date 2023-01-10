Байден запросив нового президента Бразилії відвідати США. Болсонару можуть видворити

Під час телефонної розмови американський президент заявив про "непохитну підтримку Сполученими Штатами бразильської демократії та вільного волевиявлення бразильського народу".

Джо Байден засудив насильство та напад на демократичні інститути та мирну передачу влади.

Два лідери також зобов'язалися тісно співпрацювати з питань, що стоять перед США та Бразилією, включаючи зміну клімату, економічний розвиток, мир та безпеку.

У Держдепі США повідомили, що Вашингтон розгляне будь-яке прохання бразильської влади на допомогу в розслідуванні заворушень. Однак поки що таких запитів не надходило.

Експрезидента Бразилії Жаїра Болсонара може бути депортовано з країни, заявили в Держдепі.

Болсонару прибув до США дипломатичною візою "А" за кілька днів до її закінчення. Його повноваження як президент закінчилися 1 січня.

Нагадаємо, у неділю, 8 січня, прихильники ультраправого експрезидента Бразилії Жаїра Болсонара увірвалися до Конгресу. Поліція застосувала сльозогінний газ, намагаючись відтіснити демонстрантів.

Через кілька годин після початку протестів президент Бразилії Лула да Сілва оголосив у столиці режим надзвичайної ситуації через заворушення.

Бразильські правоохоронці звільнили будівлю парламенту від протестувальників.

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