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Байден пригласил нового президента Бразилии посетить США. Болсонару могут выслать

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президенты США и Бразилии Джо Байден и Луис Инасиу Лула да Силва провели телефонный разговор. Господин Байден осудил недавние беспорядки в столице Бразилии и пригласил своего бразильского коллегу посетить Вашингтон в начале февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом.

В ходе телефонного разговора американский президент заявил о "непоколебимой поддержке Соединенными Штатами бразильской демократии и свободного волеизъявления бразильского народа".

Джо Байден осудил насилие и нападение на демократические институты и мирную передачу власти.

Два лидера также обязались тесно сотрудничать по вопросам, стоящим перед США и Бразилией, включая изменение климата, экономическое развитие, мир и безопасность.

В Госдепе США сообщили, что Вашингтон рассмотрит любую просьбу бразильских властей на оказание помощи в расследовании беспорядков. Однако пока таких запросов не поступало.

Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару может быть депортирован из страны, заявили в Госдепе.

Болсонару прибыл в США по дипломатической визе "А" за несколько дней до ее окончания. Его полномочия в качестве президента закончились 1 января.

Напомним, в воскресенье, 8 января, сторонники ультраправого экс-президента Бразилии Жаира Болсонару ворвались в Конгресс. Полиция применила слезоточивый газ, пытаясь оттеснить демонстрантов.

Спустя несколько часов после начала протестов, президент Бразилии Лула да Силва объявил в столице режим чрезвычайной ситуации из-за беспорядков.

Бразильские правоохранительные органы освободили здание парламента от протестующих.

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Бразилия