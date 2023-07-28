Байден у серпні надішле Сенату запит про додаткову допомогу Україні, - Politico

Президент США Джо Байден надішле Сенату запит про додаткову допомогу Україні. Ймовірно, це станеться у серпні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Видання цитує голову відділу оборонних асигнувань сенатора Джона Тестера ( демократ від штату Монтана). Він заявив, що Байден, ймовірно, надішле запит до кінця літа.

"Я думаю, що наступного місяця ми можемо очікувати додаткову інформацію про Україну від адміністрації", - сказав сенатор.

Politico зазначає, що коментарі Тестера свідчать про двопартійну підтримку України у Сенаті.

" Ми збираємося покинути місто, і ми не придумали плану продовження фінансування України. Сподіваюся, коли ми повернемося, ми це виправимо", - заявив раніше республіканець Ліндсі Грем.

Допомога США

Варто зазначити, що США - один з головних союзників України. Вашингтон з перших днів повномасштабної війни підтримав Україну, виділивши не лише військову, але й фінансову та гуманітарну допомогу.

Нещодавно США виділили для України новий пакет військової допомоги на 400 млн доларів. Він включає міні-дрони Black Hornet, ракети, боєприпаси, бронемашини та багато іншого.

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