Байден запросил у Конгресса США почти 12 млрд долларов на помощь Украине

Деньги пойдут на вооружения и поддержку экономики Украины.

"Прежде всего, президент Байден ясно обозначил, что США будут продолжать поддерживать народ Украины, когда он защищает свой суверенитет. Чтобы выполнить это обещание и удовлетворить безотлагательные нужды, мы запрашиваем 11,7 млрд долларов", - говорится в сообщении.

Кроме того, Белый дом попросил 2 млрд долларов для снижения цен на топливо в США. В документе указывается, что "примерно три четверти прямой военной и финансовой помощи, которую Конгресс ранее предоставил Украине", уже были распределены.

Как сообщает Bloomberg, из этих средств 4,5 млрд долларов пойдут на оборудование для Украины, еще 2,7 млрд - на другую помощь в сфере обороны и разведки.

Кроме того, еще 4,5 млрд предоставят Госдепу для поддержки правительства Украины.

Еще 22,4 млрд долларов должны выделить на борьбу с COVID-19 в преддверии потенциального всплеска заболеваемости этой осенью.

Напомним, в конце августа официальный представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби анонсировал новый военный пакет для Украины. Однако не стал раскрывать его содержание.

Ранее Байден утвердил самый большой пакет военной помощи для Украины на 3 млрд долларов.

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