Байден запросив у Конгресу США майже 12 млрд доларів на допомогу Україні

Гроші підуть на озброєння і підтримку економіки України.

"Перш за все, президент Байден ясно позначив, що США будуть продовжувати підтримувати народ України, коли він захищає свій суверенітет. Щоб виконати цю обіцянку і задовольнити невідкладні потреби, ми запитуємо 11,7 млрд доларів", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Білий дім попросив 2 млрд доларів для зниження цін на паливо в США. У документі вказується, що "приблизно три чверті прямої військової та фінансової допомоги, яку Конгрес раніше надав Україні", вже були розподілені.

Як повідомляє Bloomberg, з цих коштів 4,5 млрд доларів підуть на обладнання для України, ще 2,7 млрд - на іншу допомогу у сфері оборони і розвідки.

Крім того, ще 4,5 млрд нададуть Держдепу для підтримки уряду України.

Ще 22,4 млрд доларів мають виділити на боротьбу з COVID-19 напередодні потенційного сплеску захворюваності цієї осені.

Нагадаємо, наприкінці серпня офіційний представник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі анонсував новий військовий пакет для України. Однак не став розкривати його зміст.

Раніше Байден затвердив найбільший пакет військової допомоги для України на 3 млрд доларів.

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