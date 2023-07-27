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Байден запропонував нового начальника ВПС США: що про нього відомо

Фото: генерал Девід Алвін (af.mil)
Автор: Антон Малиновський

Президент США Джо Байден запропонував Сенату призначити генерала Девіда Алвіна на посаду начальника штабу ВПС Америки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Білого дому.

У разі погодження Алвін замінить начальника штабу ВПС генерала Чарльза Брауна-молодшого

Наразі Алвін працює допомагаючи голові 

Крім цього, Алвін раніше командував ескадрильєю, 

Також відомо, що генерал є пілотом-командиром з понад 4600 годинами нальоту 

Восени Байден планує змінити військове керівництво в США, замінивши людей, яких назначав ще попередній президент Дональд Трамп. В травні видання Politico писало, що на посаду начальника Об’єднаного комітету начальників штабів можу призначити нинішнього командувача Військово-повітряних сил США Чарльза Брауна-молодшого.

А в днями стало відомо про пропозицію Байдена назначити головою ВМС США адміралку Лізу Франчетті - вона може стати першою жінкою на цій посаді.

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