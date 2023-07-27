Байден запропонував нового начальника ВПС США: що про нього відомо

У разі погодження Алвін замінить начальника штабу ВПС генерала Чарльза Брауна-молодшого

Наразі Алвін працює допомагаючи голові



Крім цього, Алвін раніше командував ескадрильєю,

Також відомо, що генерал є пілотом-командиром з понад 4600 годинами нальоту

Восени Байден планує змінити військове керівництво в США, замінивши людей, яких назначав ще попередній президент Дональд Трамп. В травні видання Politico писало, що на посаду начальника Об’єднаного комітету начальників штабів можу призначити нинішнього командувача Військово-повітряних сил США Чарльза Брауна-молодшого.

А в днями стало відомо про пропозицію Байдена назначити головою ВМС США адміралку Лізу Франчетті - вона може стати першою жінкою на цій посаді.

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