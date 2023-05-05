Politico дізналося, хто може очолити армію США після генерала Міллі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

З 2019 року найбільш високопоставлену посаду в армії США займає генерал Марк Міллі. Проте восени закінчить термін дії його повноважень.

За даними джерел Politico, очолити американську армію може начальник штабу Військово-повітряних сил США Чарльз Браун. Він може стати другим в історії чорношкірим головою Об’єднаного комітету начальників штабів.

Видання зазначає, що таким чином Джо Байден хоче замінити війьськове керівництво, яке призначив колишній президент Дональд Трамп.

Раніше Білий дім також розглядав на цей пост коменданта Корпусу морської піхоти генерала Девіда Бергера. Проте репутація Брауна та його командний досвід у Тихоокеанському регіоні та на Близькому Сході зробили його фаворитом на посаду наступника Міллі. На думку Байдена, генерал допоможе США зосередитися на підготовці до можливого конфлікту з Китаєм.

Чарльз Браун також служив в Європі, коли у 2014 році Росія окупувала Крим. Він був директором операцій зі стратегічного стримування та ядерної інтеграції ВПС США в Європі. У 2021 році Сенат призначив його командувачем Військово-повітряних сил США.

Нагадаємо, за даними Bloomberg, Пентагон намагається організувати зустріч міністра оборони Ллойда Остіна з новим главою Міноборони Китаю Лі Шанфу.

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