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Байден предложил нового начальника ВВС США: что о нем известно

Фото: генерал Дэвид Алвин (af.mil)
Автор: Антон Малиновский

Президент США Джо Байден предложил Сенату назначить генерала Дэвида Алвина на должность начальника штаба ВВС Америки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Белого дома.

В случае согласования Алвин заменит начальника штаба ВВС генерала Чарльза Брауна-младшего

В настоящее время Алвин работает помогая председателю

Также известно, что генерал является пилотом-командиром с более чем 4600 часами налета

Осенью Байден планирует сменить военное руководство в США, заменив людей, которых назначал еще предыдущий президент Дональд Трамп. В мае издание Politico писало, что на должность начальника Объединенного комитета начальников штабов могу назначить нынешнего командующего Военно-воздушными силами США Чарльза Брауна-младшего.

А на днях стало известно о предложении Байденаназначить главой ВМС США адмиралку Лизу Франчетти - она может стать первой женщиной на этом посту.

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