Байден предложил нового начальника ВВС США: что о нем известно

В случае согласования Алвин заменит начальника штаба ВВС генерала Чарльза Брауна-младшего

В настоящее время Алвин работает помогая председателю





Также известно, что генерал является пилотом-командиром с более чем 4600 часами налета

Осенью Байден планирует сменить военное руководство в США, заменив людей, которых назначал еще предыдущий президент Дональд Трамп. В мае издание Politico писало, что на должность начальника Объединенного комитета начальников штабов могу назначить нынешнего командующего Военно-воздушными силами США Чарльза Брауна-младшего.

А на днях стало известно о предложении Байденаназначить главой ВМС США адмиралку Лизу Франчетти - она может стать первой женщиной на этом посту.

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