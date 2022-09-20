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Байден запропонував кандидата на посаду посла США у Росії

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Джо Байден запропонував призначити на посаду посла Сполучених Штатів у Росії чинну голову американської дипмісії у Вірменії Лінн Трейсі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

Трейсі раніше обіймала посади старшого радника по Росії в бюро Державного департаменту у справах Європи та Євразії та заступника глави місії у посольстві США у Москві.

Також вона працювала в дипломатичних представництвах США у низці країн пострадянського простору та володіє російською мовою.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 4 вересня Джон Дж. Салліван завершив свою роботу на посаді посла Сполучених Штатів у Росії та виїхав з Москви.

Обов'язки повіреного у справах посольства США у Москві зараз виконує заступник голови місії США в РФ Елізабет Руд.

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Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиДжозеф Байден