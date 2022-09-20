Байден предложил кандидата на должность посла США в России

Президент США Джо Байден предложил назначить на должность посла Соединенных Штатов в России действующую главу американской дипмиссии в Армении Линн Трейси.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
Трейси ранее занимала должности старшего советника по России в бюро Государственного департамента по делам Европы и Евразии и заместителя главы миссии в посольстве США в Москве.
Также она работала в дипломатических представительствах США в ряде стран постсоветского пространства и владеет русским языком.
Напомним, ранее стало известно, что 4 сентября Джон Дж. Салливан завершил свою работу на должности посла Соединенных Штатов в России и уехал из Москвы.
Обязанности поверенного в делах посольства США в Москве сейчас исполняет заместитель главы миссии США в РФ Элизабет Руд.
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