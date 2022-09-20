Байден запропонував кандидата на посаду посла США у Росії

Президент США Джо Байден запропонував призначити на посаду посла Сполучених Штатів у Росії чинну голову американської дипмісії у Вірменії Лінн Трейсі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

Трейсі раніше обіймала посади старшого радника по Росії в бюро Державного департаменту у справах Європи та Євразії та заступника глави місії у посольстві США у Москві. Також вона працювала в дипломатичних представництвах США у низці країн пострадянського простору та володіє російською мовою.