Байден предложил кандидата на должность посла США в России

Президент США Джо Байден предложил назначить на должность посла Соединенных Штатов в России действующую главу американской дипмиссии в Армении Линн Трейси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Трейси ранее занимала должности старшего советника по России в бюро Государственного департамента по делам Европы и Евразии и заместителя главы миссии в посольстве США в Москве. Также она работала в дипломатических представительствах США в ряде стран постсоветского пространства и владеет русским языком.