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Байден предложил кандидата на должность посла США в России

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Вашингтон, Вторник 20 сентября 2022 22:29
Байден предложил кандидата на должность посла США в России Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Джо Байден предложил назначить на должность посла Соединенных Штатов в России действующую главу американской дипмиссии в Армении Линн Трейси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Трейси ранее занимала должности старшего советника по России в бюро Государственного департамента по делам Европы и Евразии и заместителя главы миссии в посольстве США в Москве.

Также она работала в дипломатических представительствах США в ряде стран постсоветского пространства и владеет русским языком.

Напомним, ранее стало известно, что 4 сентября Джон Дж. Салливан завершил свою работу на должности посла Соединенных Штатов в России и уехал из Москвы.

Обязанности поверенного в делах посольства США в Москве сейчас исполняет заместитель главы миссии США в РФ Элизабет Руд.

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Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден
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