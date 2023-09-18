Байден запропонує збільшити склад Радбезу ООН: названо список країн

Про це заявив координатор Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph .

"Я думаю, президент Байден трохи докладніше розповість про це. Ми ясно дали зрозуміти і вважаємо, що настав час порушити питання про структуру Ради безпеки", - заявив Кірбі.

Повідомляється, що Джо Байден наполягає на включення п'яти або шести нових постійних членів у Раду безпеки ООН, зокрема Індії, Бразилії, Німеччини та Японії. Як можливі постійні члени США розглядаються Бразилія і ПАР.

Постійними членами Ради безпеки ООН є США, Росія, Британія, Китай та Франція. З 2022 року непостійними членами організації стали такі африканські країни – Габон, Гана та Кенія. При цьому право вето є лише у постійних членів.

Що передувало

У червні повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена сподівається розширити Раду Безпеки ООН і додати до неї шість нових постійних членів. Представник США в ООН Лінда Томас-Грінфілд кілька місяців вела переговори з іншими дипломатами щодо розширення Радбезу.

Шляхом цієї реформи Байден хоче збільшити вплив країн, що розвиваються в ООН. Президент США наполягає на реформах, незважаючи на небажання авторитетних держав поступитися своїм традиційним впливом.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Генасамблея ООН проведе вибори до складу Ради Безпеки.