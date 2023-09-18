ua en ru
Пн, 18 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Байден запропонує збільшити склад Радбезу ООН: названо список країн

Вашингтон, Понеділок 18 вересня 2023 07:59
UA EN RU
Байден запропонує збільшити склад Радбезу ООН: названо список країн Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден на сесії Генасамблеї ООН запропонує внести зміни до структури Ради безпеки організації.

Про це заявив координатор Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

"Я думаю, президент Байден трохи докладніше розповість про це. Ми ясно дали зрозуміти і вважаємо, що настав час порушити питання про структуру Ради безпеки", - заявив Кірбі.

Повідомляється, що Джо Байден наполягає на включення п'яти або шести нових постійних членів у Раду безпеки ООН, зокрема Індії, Бразилії, Німеччини та Японії. Як можливі постійні члени США розглядаються Бразилія і ПАР.

Постійними членами Ради безпеки ООН є США, Росія, Британія, Китай та Франція. З 2022 року непостійними членами організації стали такі африканські країни – Габон, Гана та Кенія. При цьому право вето є лише у постійних членів.

Що передувало

У червні повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена сподівається розширити Раду Безпеки ООН і додати до неї шість нових постійних членів. Представник США в ООН Лінда Томас-Грінфілд кілька місяців вела переговори з іншими дипломатами щодо розширення Радбезу.

Шляхом цієї реформи Байден хоче збільшити вплив країн, що розвиваються в ООН. Президент США наполягає на реформах, незважаючи на небажання авторитетних держав поступитися своїм традиційним впливом.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Генасамблея ООН проведе вибори до складу Ради Безпеки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООН Джозеф Байден
NEWS
Окупанти вночі атакували Україну ракетами та дронами. Скільки цілей збила ППО
Окупанти вночі атакували Україну ракетами та дронами. Скільки цілей збила ППО
DAILY
Росія атакує порти, а ЄС блокує експорт. Як Україна шукає шляхи для вивезення зерна
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Росія атакує порти, а ЄС блокує експорт. Як Україна шукає шляхи для вивезення зерна