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Байден предложит увеличить состав Совбеза ООН: назван список стран

Вашингтон, Понедельник 18 сентября 2023 07:59
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Байден предложит увеличить состав Совбеза ООН: назван список стран Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден на сессии Генассамблеи ООН предложит внести изменения в структуру Совета безопасности организации.

Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

"Я думаю, президент Байден немного подробнее расскажет об этом. Мы ясно дали понять и считаем, что пришло время поднять вопрос о структуре Совета безопасности", - заявил Кирби.

Сообщается, что Джо Байден настаивает на включении пяти или шести новых постоянных членов в Совбез ООН, в том числе Индии, Бразилии, Германии и Японии. В качестве возможных постоянных членов США рассматривают Бразилию и ЮАР.

Постоянными членами Совбеза ООН являются США, Россия, Британия, Китай и Франция. С 2022 года непостоянными членами организации стали такие африканские страны – Габон, Гана и Кения. При этом право вето есть только у постоянных членов.

Что предшествовало

В июне сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена надеется расширить Совет Безопасности ООН, и добавить в него шесть новых постоянных членов. Представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд несколько месяцев вела переговоры с другими дипломатами по расширению Совбеза.

Путем данной реформы Байден хочет увеличить влияние развивающихся стран в ООН. Президент США настаивает на реформах, несмотря на нежелание авторитетных государств уступить свое традиционное влияние.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Генассамблея ООН проведет выборы в состав Совета Безопасности.

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