Байден запланував повторну передвиборчу кампанію, однак вона буде дуже складною, - NYT

Як з'ясувало видання, Байден планує у вівторок, 25 квітня, оголосити про своє висунення на другий термін президентства. Близько до нього люди говорять, що він оголосить про це, як і попереднього разу у відео. Він звернеться до американців із закликом "пам’ятати, хто вони є".

В США вважають,що повторна спроба Байдена зайняти президентське крісло буде досить складною. Йому необхідно буде як відстоявати свої погляди, так і протидіяти Трампу.

Очікується, що Байден також запросить у Вашингтон "фінансових донорів" його кампанії. Там буде проведений своєрідний фінансовий саміт, який і розпочне гонку. Попередньо, зустріч відбудеться в п'ятницю.

Після цього Байден найме персонал, який зможе працювати за межами Білого дому: керівника кампанії, помічників з комунікацій, керівників кампаній штату, опитувальників, фінансових менеджерів, волонтерів тощо.