Байден запланировал повторную предвыборную кампанию, однако она будет очень сложной, - NYT

Как выяснило издание, Байден планирует во вторник, 25 апреля, объявить о своем выдвижении на второй срок президентства. Около него люди говорят, что он объявит об этом, как и в предыдущий раз в видео. Он обратится к американцам с призывом "помнить, кто они".

В США полагают, что повторная попытка Байдена занять президентское кресло будет достаточно сложной. Ему необходимо будет как отстоять свои взгляды, так и противодействовать Трампу.

Ожидается, что Байден также пригласит в Вашингтон "финансовые доноры" его кампании. Там будет проведен своеобразный финансовый саммит, который и начнет гонку. Предварительно встреча состоится в пятницу.

После этого Байден нанимает персонал, который сможет работать вне Белого дома: руководителя кампании, помощников по коммуникациям, руководителей кампаний штата, опросников, финансовых менеджеров, волонтеров и т.д.