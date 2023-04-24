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Байден запланировал повторную предвыборную кампанию, однако она будет очень сложной, - NYT

Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Президент Соединенных Штатов Джо Байден уже планирует проведение предстоящей предвыборной кампании. Однако она будет состоять в том, чтобы предотвратить возвращение к власти Дональда Трампа.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на The New York Times.

Как выяснило издание, Байден планирует во вторник, 25 апреля, объявить о своем выдвижении на второй срок президентства. Около него люди говорят, что он объявит об этом, как и в предыдущий раз в видео. Он обратится к американцам с призывом "помнить, кто они".

В США полагают, что повторная попытка Байдена занять президентское кресло будет достаточно сложной. Ему необходимо будет как отстоять свои взгляды, так и противодействовать Трампу.

Ожидается, что Байден также пригласит в Вашингтон "финансовые доноры" его кампании. Там будет проведен своеобразный финансовый саммит, который и начнет гонку. Предварительно встреча состоится в пятницу.

После этого Байден нанимает персонал, который сможет работать вне Белого дома: руководителя кампании, помощников по коммуникациям, руководителей кампаний штата, опросников, финансовых менеджеров, волонтеров и т.д.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент США Джо Байден намерен официально объявить о намерениях баллотироваться на второй срок уже на следующей неделе.

Позже стало известно, что команда президента США Джо Байдена определилась с кандидатурой на пост руководителя избирательной кампании в 2024 году.

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