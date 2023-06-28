Байден про заколот Пригожина: Путін став слабшим, він програє війну вдома

Зазначається, що це був найчіткіший коментар голови Білого дому, який намагався обережно коментувати події, які нещодавно стались в Росії, аби не дати привід диктатору знову звинувачувати Захід у власних проблемах.

У своєму першому коментарів, в понеділок, 26 червня, Байден наполягав на тому, що Захід не має жодного відношення до заколоту.

Президент США відзначив, що Путін явно програє війну, а також програє її в себе вдома. Диктатор, за словами Байдена, став вигнанцем у всьому світі. Відповідаючи на питання, чи став Путін слабшим сьогодні, ніж був минулого тижня, голова Білого дому відповів: "Я знаю, що так".

Заколот Пригожина

24 червня, Пригожин, після звинувачення в бік Міністерства оборони Росії щодо удару по тилових позиціях "вагнерівців", заявив про намір "розібратися з беззаконням", зокрема з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу та головою Генштабу Валерієм Герасимовим.

Попри те, що колона з його найманцями вирішила відступити за 200 км від Москви, плани засновник ПВК неабияк налякали Кремль: шляхи були перекриті, озброєні силовики зігнані, а Путін та його еліта - повтікали зі столиці.

Детальніше про спробу Пригожина та "вагнерівців" дійти до Москви - читайте у матеріалі агентства.