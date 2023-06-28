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Байден о мятеже Пригожина: Путин стал слабее, он проигрывает войну дома

Фото: Джо Байден, президент Соединенных Штатов Америки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российский диктатор Владимир Путин стал "совершенно" ослабленным после попытки мятежа главы ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.

Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Отмечается, что это был самый четкий комментарий главы Белого дома, который пытался осторожно комментировать события, которые недавно произошли в России, чтобы не дать повод диктатору снова обвинять Запад в собственных проблемах.

В своем первом комментарии, в понедельник, 26 июня, Байден настаивал на том, что Запад не имеет никакого отношения к мятежу.

Президент США отметил, что Путин явно проигрывает войну, а также проигрывает ее у себя дома. Диктатор, по словам Байдена, стал изгоем во всем мире. Отвечая на вопрос, стал ли Путин слабее сегодня, чем был на прошлой неделе, глава Белого дома ответил: "Я знаю, что да".

Мятеж Пригожина

24 июня, Пригожин, после обвинения в сторону Министерства обороны России относительно удара по тыловым позициям "вагнеровцев", заявил о намерении "разобраться с беззаконием", в частности с министром обороны России Сергеем Шойгу и главой Генштаба Валерием Герасимовым.

Несмотря на то, что колонна с его наемниками решила отступить за 200 км от Москвы, планы основателя ЧВК изрядно напугали Кремль: пути были перекрыты, вооруженные силовики согнаны, а Путин и его элита - сбежали из столицы.

Детальнее о попытке Пригожина и "вагнеровцев" дойти до Москвы - читайте в материале агентства.

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