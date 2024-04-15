Байден закликав Конгрес ухвалити законопроєкт, який передбачає допомогу Україні та Ізраїлю

"Президент обговорив гостру потребу у тому, щоб Палата представників якомога швидше ухвалила додатковий законопроєкт із національної безпеки", - йдеться у заяві Білого дому.

Зазначається, що в ході телефонної розмови з президентом США взяли участь лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл, спікер Палати представників Майк Джонсон, лідер демократів у Сенаті Чак Шумер і лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс.

Зокрема, Шумер закликав Палату представників, очолювану Республіканською партією, вжити заходів щодо пакету допомоги, ухваленого Сенатом після іранського нападу.

"Найкращий спосіб допомогти Ізраїлю та Україні - це ухвалити додаткову угоду цього тижня. Я закликав спікера Джонсона зробити це", - зауважив він.

Наразі Палата представників не голосувала за прийнятий Сенатом законопроєкт, адже багато консерваторів у Палаті представників виступають проти надсилання додаткової допомоги Україні та хочуть, щоб до будь-якого пакету допомоги було включено більш сувору політику США щодо кордону з Мексикою.