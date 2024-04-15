Байден призвал Конгресс принять законопроект, предусматривающий помощь Украине и Израилю

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с руководством Конгресса призвал как можно быстрее одобрить законопроект, который, в частности, предусматривает выделение помощи Украине и Израилю.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Президент обсудил острую потребность в том, чтобы Палата представителей как можно скорее приняла дополнительный законопроект по национальной безопасности", - говорится в заявлении Белого дома.
Отмечается, что в ходе телефонного разговора с президентом США приняли участие лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл, спикер Палаты представителей Майк Джонсон, лидер демократов в Сенате Чак Шумер и лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис.
В частности, Шумер призвал Палату представителей, возглавляемую Республиканской партией, принять меры по пакету помощи, принятому Сенатом после иранского нападения.
"Самый лучший способ помочь Израилю и Украине - это принять дополнительное соглашение на этой неделе. Я призвал спикера Джонсона сделать это", - отметил он.
Пока Палата представителей не голосовала за принятый Сенатом законопроект, поскольку многие консерваторы в Палате представителей выступают против отправки дополнительной помощи Украине и хотят, чтобы в любой пакет помощи была включена более строгая политика США относительно границы с Мексикой.
В США закончились деньги на финансирование помощи Украине, а вопрос о выделении новых средств находится на рассмотрении Конгресса еще с минувшей осени. Сдвиг в вопросе произошел в феврале, когда Сенат одобрил законопроект, предусматривающий средства в помощь Украине, Израилю и другим партнерам США.
На Украину в рамках этого законопроекта предусмотрено более 60 млрд. долларов.
Однако Палата представителей до сих пор не рассмотрела документ, поддержанный Сенатом. Спикер Палаты Майк Джонсон отказывался ставить этот законопроект на голосование. В частности, из-за позиции Дональда Трампа, оказывающего значительное влияние на Республиканскую партию.
На днях Трамп после встречи с Джонсоном заявил, что не против американской помощи Украине. Но, по его словам, она не должна быть "подарком". Таким образом, Трамп поддержал идею помощи Украине в кредит, с которой выступали в Республиканской партии.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.