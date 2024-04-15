Байден призвал Конгресс принять законопроект, предусматривающий помощь Украине и Израилю

"Президент обсудил острую потребность в том, чтобы Палата представителей как можно скорее приняла дополнительный законопроект по национальной безопасности", - говорится в заявлении Белого дома.

Отмечается, что в ходе телефонного разговора с президентом США приняли участие лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл, спикер Палаты представителей Майк Джонсон, лидер демократов в Сенате Чак Шумер и лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис.

В частности, Шумер призвал Палату представителей, возглавляемую Республиканской партией, принять меры по пакету помощи, принятому Сенатом после иранского нападения.

"Самый лучший способ помочь Израилю и Украине - это принять дополнительное соглашение на этой неделе. Я призвал спикера Джонсона сделать это", - отметил он.

Пока Палата представителей не голосовала за принятый Сенатом законопроект, поскольку многие консерваторы в Палате представителей выступают против отправки дополнительной помощи Украине и хотят, чтобы в любой пакет помощи была включена более строгая политика США относительно границы с Мексикой.