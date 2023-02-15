UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Байден з задоволенням відвідає Україну, коли буде можливість, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Американський президент Джо Байден залюбки відвідає Україну, коли буде така можливість.

Про це сьогодні заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-конференцію.

"Іноді ми зустрічаємось з Байденом. Ви знаєте, ми запрошували президента. І коли у нього буде можливість, він з задоволенням відвідає нашу країну. Це важливий сигнал підтримки нашого суспільства", - заявив Зеленський.

Крім того, президент наголосив, що на сьогодні є різні засоби спілкування, й за допомогою них вони з американським президентом постійно підтримують зв'язок. Зеленський також окремо подякував Сполученим Штатам за допомогу, яку вони надали для України.

Нагадаємо, нещодавно Байден розповів, чи планує він візит в Україну.

Крім того, про те, як США підтримують нашу країну і скільки триватиме ця допомога, - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиДжозеф Байден