Байден з задоволенням відвідає Україну, коли буде можливість, - Зеленський

Американський президент Джо Байден залюбки відвідає Україну, коли буде така можливість.
Про це сьогодні заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-конференцію.
"Іноді ми зустрічаємось з Байденом. Ви знаєте, ми запрошували президента. І коли у нього буде можливість, він з задоволенням відвідає нашу країну. Це важливий сигнал підтримки нашого суспільства", - заявив Зеленський.
Крім того, президент наголосив, що на сьогодні є різні засоби спілкування, й за допомогою них вони з американським президентом постійно підтримують зв'язок. Зеленський також окремо подякував Сполученим Штатам за допомогу, яку вони надали для України.
Нагадаємо, нещодавно Байден розповів, чи планує він візит в Україну.
Крім того, про те, як США підтримують нашу країну і скільки триватиме ця допомога, - у матеріалі РБК-Україна.
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